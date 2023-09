En una celebració que promet un ambient de fraternitat i sabor incomparables, Tous es prepara per a la tan esperada “Nit de les Paelles”.

L’esdeveniment està programat per a les 22:00h i forma part de les festivitats que omplin d’alegria el calendari del municipi de la Ribera Alta.

Aquest dia marca l’inici d’una nit plena de tradició i sabor en la qual tots estan convidats a participar, i enceta el programa de festes de la localitat.

La “Nit de les Paelles” és una oportunitat única per a unir-se com a comunitat i celebrar la riquesa de la gastronomia local. S’espera que la vetlada estiga plena de riures, converses alegres i, per descomptat, delicioses paelles que delectaran a tots els presents.

L’Ajuntament i els organitzadors de l’esdeveniment animen a tots els residents a participar en aquesta nit especial. En acabar, l’Orquestra Montecarlo durà a terme una actuació plena d’alegria per al poble de Tous.

S’espera que la Nit de les Paelles siga un gran èxit i un recordatori de la unitat i l’amistat que caracteritzen a aquesta comunitat, i que es traslladarà a la resta d’esdeveniments programats fins al 2 d’octubre.