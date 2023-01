La nit de Reis ompli els carrers d’alegria i emoció

La nit de Reis és, sense dubte, la més màgica de l’any. En la qual tots els xiquets i xiquetes esperen veure als Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. Per tal de fer realitat un dels seus somnis i rebre els regals que han demanat en les seves cartes.

Totes les poblacions omplin els seus carrers d’alegria i emoció. En una nit en la qual, els menuts de casa han de gitar-se prompte i somiar, per tal que els reis puguen fer la seua tasca. I no s’han d’oblidar de deixar-los menjar i beguda per poder fer front a la jornada de hui