La nova cal·listènia d’Alboraia s’inaugurarà el 27 de gener amb exhibicions, música i una masterclass

La infraestructura, que es pretén replicar en la resta de nuclis urbans. Ja és tot un èxit i l’Espai Jove l’utilitzarà per a fer classes pràctiques a joves

L’Ajuntament d’Alboraia inaugurarà la nova infraestructura de cal·listènia. Que ha instal·lat recentment front el local de l’Espai Jove, a l’altura del Passeig Aragó, 96, el pròxim 27 de gener a les 18.00 hores. L’acte oficial d’obertura es produeix un parell de setmanes després de finalitzar les obres. A més d’estar ja en ús amb un enorme èxit, a causa de l’alta demanda entre joves del municipi.

Per a l’ocasió, la regidoria de Joventut i Esports de Zeudy Estal ha preparat una sèrie d’activitats. Motion Academy i Let’s Grow duran a terme una impressionant exhibició. Hi haurà música en directe i es realitzarà una masteclass per a aprendre nocions bàsiques d’aquesta modalitat esportiva, així com s’esperen diverses sorpreses. Les persones interessades únicament han d’acudir al lloc i l’hora indicada, sense haver d’inscriure’s.

La regidora Zeudy Estal ha realitzat una valoració “extremadament positiva. Veiem un ús continuat durant tot el dia i els joves que la utilitzen ens han comunicat la seua satisfacció perquè els evita haver de desplaçar-se a altres llocs més llunyans per a poder practicar aquest esport”. I és que l’èxit està sent tal que l’Espai Jove ha preparat, entre els seus tallers habituals, una activitat d’entrenament funcional i cal·listenia tots els divendres, de 17.30 a 19.00 hores, per al qual cal apuntar-se gratuïtament en les instal·lacions del local.

El Consistori recorda que l’objectiu és habilitar aquests espais d’esport en els tres nuclis urbans, per la qual cosa s’està treballant a instal·lar estructures de cal·listenia en La Patacona i en Port Saplaya.