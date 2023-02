L’Ajuntament de Paiporta ha fet un pas més en la construcció del nou pavelló. Que se situarà entre la piscina coberta i el camp de futbol “el Palleter”, en l’extrem sud del nucli urbà.

El consistori acaba d’adjudicar per 223.000 euros la redacció del projecte d’aquesta infraestructura. Una demanda històrica de clubs i entitats el pressupost global estimat de les quals rondarà els set milions d’euros.

El projecte se situa en una parcel·la de 21.000 metres entre la piscina coberta i el camp de futbol “el Palleter”. On també està el poliesportiu municipal, el camp de futbol el “Terrer” i dos col·legis, L’Horta i Jaume I, en la part sud de Paiporta.

La zona esportiva comptarà amb un gran parc en la part que bufona amb el barranc de Chiva, a més del propi pavelló i una pista d’atletisme d’entrenament.

El pavelló, d’uns 3.000 metres quadrats, comptarà amb pistes per a la pràctica de tota mena d’esports a cobert, així com cafeteria, sales de reunions i conferències i magatzems per a les entitats i clubs.