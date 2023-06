La nova corporació local es constituirà el pròxim 17 de juny

Tal com preveu la Llei orgànica de règim electoral general

• L’Hemicicle acollirà l’acte de constitució de la nova corporació munici

La nova corporació de l’Ajuntament es constituirà, en sessió pública, dissabte 17 de juny, el vinté dia posterior a la celebració de l’escrutini. Tret que s’haja presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors i regidores electes als comicis de diumenge 28 de maig. Així, tal com preveu la Llei orgànica de règim electoral general. En la mateixa sessió de constitució de la corporació tindrà lloc l’elecció de la màxima autoritat municipal.



Constitució d’una mesa

L’Hemicicle municipal acollirà este acte que començarà amb la constitució d’una mesa d’edat integrada pel regidor de major edat. L’actual alcalde en funcions, Joan Ribó, que presidirà este òrgan de govern de caràcter transitori, i per la regidora més jove, Nuria Llopis. Que, juntament amb el secretari de la corporació, comprovaran les credencials presentades o les acreditacions de la identitat de les persones electes segons les certificacions que haja remés la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament.

Una vegada realitzat este tràmit, es declararà constituïda la corporació. Seguidament, el secretari general convidarà els components de la mesa d’edat a formular el jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. Els farà lliurament dels atributs corresponents a la representació pública i convidarà la resta d’edils electes a prestar jurament o promesa. Així, a mesura que pugen a l’estrada i juren o prometen el càrrec, rebran el cordó de regidor o regidora.

En primer lloc, ho faran els i les representants de la llista electoral més votada: el Partit Popular (PP) que, amb el 37 % dels vots, s’ha convertit en la primera força política de la ciutat amb 13 regidors i regidores.

Després passaran per l’estrada la resta d’edils, per ordre de representació: Compromís, que amb el 24,2 % dels vots, compta amb 9 regidors i regidores. El Partit Socialista (PSPV-PSOE) que, amb el suport del 19,2 % dels vots manté 7 regidors i regidores; i Vox, que ha rebut el 12,9 % i té 4 regidors i regidores.

Elecció de la màxima autoritat municipal

Constituïda definitivament la corporació, tindrà lloc l’elecció de la màxima autoritat municipal. Segons la legislació en vigor, el secretari llegirà les candidatures presentades. Tots els regidors i regidores que han encapçalat les llistes corresponents, i es proclamarà electa qui obtinga la majoria absoluta dels vots. La votació serà secreta i en urna i es farà mitjançant paperetes en què cada regidor i regidora ha d’indicar expressament el nom i cognoms del candidat o candidata, o com a mínim els cognoms. I seran nul·les aquelles en què no conste amb claredat la candidatura que es vota o continguen expressions alienes a la finalitat de la votació. En esta ocasió, els regidors i regidores seran cridats per ordre alfabètic, i els membres de la mesa d’edat seran els últims a votar.

Llei orgànica 5/1985

Tal com estableix l’article 1986 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Si en la primera votació cap de les persones candidates obté la majoria, es proclama alcalde o alcaldessa al regidor o regidora que encapçale la llista que haja obtingut major nombre de vots populars.

Després de la votació i l’escrutini, la persona aspirant amb més vots serà proclamada màxima autoritat municipal. Com a tal, jurarà el càrrec i rebrà el bastó com a símbol de la seua responsabilitat. Quan ocupe el seu escó a la presidència de l’Hemicicle, els integrants de la Mesa d’Edat es reintegraran amb la resta de companys i companyes.

A continuació, i com a colofó de l’acte que, aproximadament, durarà unes dos hores i mitja. Intervindran els portaveus dels diferents grups polítics representats a l’Ajuntament, amb un temps màxim de 10 minuts, i per ordre de menor a major nombre de vots.