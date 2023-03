La nova plaça de Sant Domènec de Sueca llueix el seu nou aspecte renovat

La nova plaça de Sant Domènec llueix el seu nou aspecte renovat, segur i accessible per a tota la població

Les obres de la plaça de Sant Domènec han finalitzat. Des d’esta setmana, ofereix ja el seu millor aspecte, renovat i accessible, apte per al gaudi de tota la ciutadania.

L’Ajuntament de Sueca, a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, ha invertit 180.000 euros en esta remodelació. Que ha permés l’obtenció d’una major superfície per als vianants, i que s’ha realitzat amb materials nobles i amb una nova il·luminació concorde a l’espai.

Un nou espai accessible

“Es tracta d’un nou espai accessible, pensat especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. Per als nostres majors, que disposaran, a més, d’elements per a la gimnàstica passiva. Però també és un espai pensat per a la ciutadania més jove.

Gràcies a les diferents àrees que es divideix, amb una zona de jocs infantils i una altra per a l’esplai, la conversa i la socialització”. Ha assenyalat el regidor d’urbanisme, Fernando Franco, qui ha mostrat la seua satisfacció pel resultat dels treballs. “Hem llevat tots els elements que suposaven un perill per a la seguretat dels vianants. Per les diferents altures que presentava, i hem millorat notablement la il·luminació de la plaça”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que esta actuació era necessària “en tractar-se d’espais amb molts anys d’antiguitat que requerien ser renovats i actualitzats per a adaptar-se a les necessitats actuals de la població.

Volem que tota la ciutadania puga gaudir d’ells. Tant d’esta plaça com de la del Portal de Cullera, en la qual també estem intervenint, convertint-se en nous llocs de trobada per a la població. Al mateix temps, m’agradaria demanar responsabilitat a l’hora de cuidar-les perquè ens duren molts anys i podem tots beneficiar-nos d’elles”.

Així mateix, l’alcalde i responsable de la Regidoria de Pressupostos, ha mostrat la seua intenció “de continuar dotant de recursos econòmics a estes actuacions, i altres que també són necessàries d’altres Regidories, i que suposen una millora de la nostra ciutat ja que, quan vam arribar al govern en 2019, estava necessitada de moltíssima inversió per a millorar el seu aspecte i funcionalitat”.