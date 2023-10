· El president de Amics de la Passejà ha rebut la placa de mans de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

· Este reconeixement posa el fermall d’or a una festa, amb origen de llegenda, que ha complit tres segles

La Passejà de Sant Onofre de Quart de Poblet ja és Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Així ho acredita la distinció atorgada per la conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que ha recollit la regidora de Turisme, Lucía Fernández, acompanyada pel president de Amics de la Passejà, Onofre Burgos.

En un acte celebrat en la seu del Centre de Desenvolupament Turístic (CdT) de València, la consellera Nuria Montes, ha fet lliurament del distintiu que la Direcció General de Turisme, a través de Turisme Comunitat Valenciana, concedeix a les festes d’especial rellevància, que des del punt de vista turístic suposen una valoració de la cultura i de les tradicions populars.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha assenyalat que “este reconeixement posa el fermall d’or als actes que s’han celebrat durant tot l’any amb motiu del 300 aniversari de La Passejà de Sant Onofre, que ha commemorat els tres segles d’una tradició amb origen de llegenda”.

Per part seua, el president de Amics de la Passejà, Onofre Burgos, ha expressat la seua “satisfacció, orgull i emoció” i ha destacat “el treball i esforç de totes les persones que l’han fet possible durant estos anys, assegurant que La Passejà perdure i estiga hui més viva que mai”.

Tres segles de La Passejà de Sant Onofre

Segons la tradició, San Onofre va escoltar les súpliques del seu poble i va acabar amb la sequera la nit d’un 9 de juny de 1723. Els cultius es van salvar i, de manera espontània, els veïns i les veïnes van pujar a l’Ermita i van passejar al sant acompanyant-lo de foc, música i alegria.

Des de llavors, cada 9 de juny i de manera ininterrompuda, s’ha mantingut visca la llegenda i aquell passeig es va convertir en La Passejà. Es tracta d’una festa singular de la Comunitat Valenciana que rep una gran quantitat de visitants, tant veïns que ja no viuen en la localitat i que tornen eixe dia per a reunir-se amb familiars i amics, com de ciutadans d’altres localitats que arriben atrets per esta manifestació cultural.

L’obtenció d’esta declaració honorífica com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic contribueix notablement a la promoció de la festa, del municipi de Quart de Poblet i de la seua oferta turística.