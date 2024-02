La periodista Clara Castelló serà la Pregonara de la Setmana Santa d’Alzira 2024

La Junta de Germanors i Confraries d’Alzira ha confirmat que la periodista valenciana Clara Castelló Lli serà la Pregonera de la Setmana Santa de la ciutat enguany.

La nostra Pregonera és llicenciada en Filologia Anglo-germànica per la Universitat de València i porta més de trenta anys treballant en el món de la comunicació.

VALENCIA// Clara Castello, presentadora de El Matí, programa matinal de à punt. FOTO: DANIEL GARCIA-SALA.

Inicia la seua trajectòria professional en la desapareguda Ràdio Minut. S’incorpora a la ràdio-televisió pública valenciana (RTVV) des dels seus inicis entrant a formar part de la seua plantilla. Treballa en diferents magazins de ràdio. Per a passar posteriorment a presentar els informatius en televisió i també programes com “En connexió”, “Cadena de favors”, “Carta blanca” o l’espai “Ocupa’t”. Clara Castelló també ha sigut presentadora de l’informatiu territorial d’RTVE i ha exercit com a professora d’Inglés i Valencià en diferents centres educatius. Actualment presenta i edita el magazín matinal de la ràdio d’À Punt.

Enguany el pregó tindrà lloc el 23 de març, Dissabte de Passió, en el Gran Teatre d’Alzira. La presentadora en aquesta ocasió serà Laura Gema Piqueras López presidenta de la Comissió de Joventut de la JHHCC.