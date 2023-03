La vesprada del dijous ha estat marcada per la mascletà de la pirotècnia Crespo. Directament des de la capital de la Ribera Alta han arribat a la catedral del foc per a disparar 150 quilos de pólvora. Una disparà que ha tingut una durada de 5 minuts i que ha estat marcada per el tro nou, habitual marca de la casa, el crespo doble.