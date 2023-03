En plena entrada a la setmana gran de falles, hui ha sigut el torn de la pirotècnia Zarzoso. Directament des de la provincia de Castelló, concretament des d’Altura, han disparat una mascletà baix el lema, Art sonor. Una mascletà clàssica que ha comptat amb un final digital i amb 134 quilos de material pirotècnic.

La mascletá ha començat amb traca valenciana, quatre retencions aèries amb serpentines, cigales, xiulets i trons d’avís. El cos del tret ha estat compost per cinc retencions terrestres acompanyades d’aeris per a tancar amb un espectacular terratrèmol de 2.000 metres, seguit de tres terrestres que han donat pas a un impressionant final digital amb tancament sorpresa per a tots els presents