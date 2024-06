El preu de l’entrada general i reduïda abaixa, i s’activa un abonament de 10 entrades

Hi haurà tres obertures nocturnes amb festa inclosa els dies 28 de juny, 5 i 19 de juliol

Al voltant de 1.500 escolars estan passant de manera gratuïta per la instal·lació al llarg de la setmana

El proper divendres, 21 de juny, s’inicia la temporada de la piscina d’estiu i ho fa amb moltes novetats i amb l’aprovació d’una rebaixa de les tarifes d’accés. Fins a l’1 de setembre, la piscina obrirà de dilluns a divendres, d’11.00 a 20.00 hores i dissabtes i diumenges, de 10.00 a 20.00 hores.

Per tal de fer més accessible el preu de l’entrada, el Ple de l’Ajuntament aprovà una rebaixa de les tarifes. Així, el preu de l’entrada general de dilluns a divendres abaixa de 3,50 a 3€. Mentre que els caps de setmana i festius passa de 4 a 3,50 euros. L’entrada reduïda també abaixa de 2,50 a 2 euros, i s’incorporen els col·lectius de famílies nombroses i esportistes d’elit als de jubilats, pensionistes, menors de 14 anys i persones amb diversitat funcional superior al 33%.

Com a novetat, s’activen els abonaments de 10 usos a preus reduïts. El general serà transferible entre varies persones i tindrà un cost de 20 euros. És a dir, que el preu de l’entrada es quedarà en 2 euros. El reduït per als col·lectius esmentats anteriorment serà intransferible. Excepte dins de les famílies nombroses, i el seu cost serà de 15 euros, amb un preu d’1,50 euros per accés. Esta última modalitat requerirà de la compra d’una polsera que té un preu de 5 euros i que serà reutilitzable per a següents temporades.

Al llarg de la temporada, també s’obrirà tres nits de 20.00 a 23.00 hores. El preu d’esta entrada s’incrementa a 5 euros, pel motiu que s’oferirà un espectacle per a tots els usuaris. El 28 de juny hi haurà una festa de DJ dirigida al públic juvenil. El dia 5 de juliol una festa amb sessió d’aquagym i el 19 de juliol una festa hawaiana.

Altres atractius amb els que comptarà la piscina d’estiu serà la bibliopiscina, el servei de Biblioteca Municipal que prestarà servei de llibreria, premsa diària i jocs de taula per a menuts i majors.

Per tal d’oferir un millor servei i, atenent a l’experiència de l’obertura de l’any anterior, s’han adquirit 20 noves tumbones i 30 cadires per tal de donar més comoditats als usuaris. A més, es permetrà l’accés de neveres però en cap cas es podrà accedir amb envasos de vidre. Per garantir la seguretat del recinte, les bosses i neveres seran revisades a l’entrada.

Les entrades i abonaments es podran adquirir o bé en taquilla, o també amb una antelació de 48 hores a través del servei de reserva d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament d’Algemesí, DeporWeb, al qual es pot entrar a través de la pàgina web municipal.

Per al regidor d’Esports, Juan Enrique Ribes, «obrir la piscina d’estiu tota la temporada i en les millors condicions és un repte de l’equip de govern, atenent a les dificultats que ens trobàrem l’any passat amb obres inacabades i amb l’estiu començat».

Per la seua part, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, considera que «la rebaixa del preu de les entrades permetrà que la instal·lació siga més accessible a les famílies, complint amb el compromís adquirit amb la ciutadania l’any anterior de fer efectiva esta rebaixa».

1.500 escolars ja disfruten de les instal·lacions

Al llarg de la setmana, vora 1.500 xiquets i xiquetes de tots els col·legis d’Algemesí estan disfrutant de la instal·lació de manera gratuïta. En este cas, han sigut els centres educatius els qui han decidit quins grups i trams d’edat acudien en el dia que se’ls havia assignat.