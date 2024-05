Dijous que ve 13 de juny, tindrà lloc l’obertura de la Piscina d’Estiu de Burjassot. La Regidoria d’Esports, dirigida per Juan Gabriel Sánchez, que ja ho té tot preparat per a donar el millor servici a la ciutadania.

La piscina estarà oberta en horari general, de dimarts a diumenge, d’11.30 a 19.00 hores. En el cas dels dissabtes, diumenges i festius dels mesos de juliol i agost, l’horari serà de 10.30 a 20.00 hores.

Les reserves de les parcel·les podran fer-se, telemàticament, des dels dispositius mòbils de les usuàries i els usuaris. Esta temporada, també podran anul·lar-se les reserves fetes dins de les sis hores anteriors a esta. Igualment si s’ha de modificar la reserva, núm, d’assistents, etc. Es procedirà a la cancel·lació de la reserva i posterior lloguer amb els assistents i/o dades correctes. De manera automàtica, els diners de les entrades quedarà en el seu moneder virtual i, quan faça una nova reserva, se li descomptarà.

Les reserves hauran de fer-se a través de la pàgina web municipal, en este ENLLAÇ, seleccionant la parcel·la a ocupar i indicant les persones que la utilitzaran. Les reserves podran fer-se efectives com a màxim amb dos dies d’antelació i el pagament es realitzarà per internet en el mateix moment de realitzar-la.

Per a poder accedir a les instal·lacions s’haurà de presentar el DNI, NIE o permís de conduir.

Les parcel·les es poden reservar amb tres modalitats: de matí, des de l’obertura de la piscina fins a les 15.00 hores; de vesprada, de 15.30 hores fins al tancament de la piscina i el dia complet, amb l’horari habitual de la instal·lació.

En el cas de no disposar de dispositius electrònics per a realitzar la reserva de les parcel·les, es podrà fer presencialment en la Piscina d’Estiu, en l’horari habitual d’obertura, amb l’ajuda del personal responsable.

El preu d’entrada normal a la piscina és de 2,30€ per a tot el dia. També es pot adquirir entrades per a horari només de matí o només de vesprada, a un preu de 1,60€. Les entrades amb preu reduït (menors donen 14 anys i majors de 60 anys) per a tot el dia tenen un preu de 1,70 euros, mentres que l’entrada reduïda per a l’horari únic de matí o de vesprada serà de 1,20€.