La piscina d’estiu de Quart de Poblet obri el dissabte 1 de juny amb novetats

És un dels municipis de la Comunitat Valenciana que més prompte obri la instal·lació aquàtica

Manté les tarifes de temporades anteriors i ofereix 250 abonaments per a famílies

La piscina d’estiu de Quart de Poblet obri les seues portes el dissabte 1 de juny, sent una de les primeres instal·lacions aquàtiques a fer-ho. Els preus de les temporades anteriors no han canviat i l’accés continua sent gratuït per a xiquets i xiquetes d’entre zero i tres anys així com per a les persones amb carnet de pensionista o jubilat de Quart de Poblet.

Així mateix, les entrades es podran adquirir amb antelació en la web de Aqquart, on apareix tota la informació referent a la piscina com les tarifes, cursos o procediment per a adquirir l’abonament familiar. Els tíquets també es podran comprar el mateix dia en la piscina en el cas que queden places lliures. En aquest cas s’haurà d’abonar mitjançant targeta o bizum, no en efectiu. La venda d’entrades s’habilitarà 48 hores abans de l’obertura oficial de l’1 de juny.

Durant els mesos de juny i juliol, l’horari d’accés serà de 12.00 a 20.00 hores de dilluns a dijous, mentre que els divendres, caps de setmana i festius s’estendrà d’11.00 a 20.00 hores. Pel que respecta a agost, veïns i veïnes podran gaudir de la piscina de dilluns a diumenge d’11.00 a 20.00 hores. A més, la piscina oferirà una variada oferta esportiva amb multitud d’opcions per a passar un estiu divertit i actiu. Així, les i els més xicotets podran acudir al curs de natació per a preescolar, de 3 a 5 anys.

D’igual forma, xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys tindran l’oportunitat de millorar les seues habilitats aquàtiques en el curs creat per al seu grup d’edat. D’altra banda, per a majors de 14 anys, estarà disponible el Bo Aqquart d’activitats esportives a l’aire lliure, que inclou sessions dirigides d’exercici tant en l’aigua com en sec.

L’abonament familiar té un cost de 75 euros i es podrà utilitzar a partir del 24 de juny. Per a accedir a un dels 250 bons disponibles, les famílies residents a Quart de Poblet o en el Barri del Crist han de presentar la documentació sol·licitada entre el 20 de maig i el 7 de juny.

Les famílies interessada podran portar els documents a la consergeria del poliesportiu de 9.00 a 21.00 hores i, per a això, se sol·licita la instància model que es facilita en el propi pavelló, el certificat d’empadronament i l’acreditació de la unitat familiar mitjançant fotocòpia del llibre de família. En la instància s’autoritza el consistori a consultar les dades de l’última declaració de la renda, i, si no s’haguera presentat, el sol·licitant ha d’adjuntar el certificat d’ingressos del 2023. Això és així, perquè enguany, en el cas d’haver-hi més famílies que bons disponibles, tindran preferència les que menys ingressos tinguen.

La llista de famílies admeses es publicarà en la web de l’Ajuntament i en la taquilla de la piscina d’estiu el 14 de juny amb el dia i hora per a la formalització de la compra de l’abonament. Per a més informació i resoldre dubtes, es pot trucar al telèfon 646 47 55 67 a partir d’1 de juny, en l’horari d’obertura de la instal·lació o a enviar un email a: aqquart@gestionsaludydeporte.es