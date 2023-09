La piscina municipal d’Alzira reobre amb novetats després d’intensius treballs de millora

Manteniment exhaustiu i renovació de les instal·lacions esportives

Millores ocultes asseguren la qualitat i eficiència del complex aquàtic

Després d’un parèntesi al mes d’agost, la piscina municipal d’Alzira torna a estar disponible per al públic, ara amb instal·lacions més segures i modernes. L’edifici de la piscina coberta va estar temporalment inaccessibles a causa de necessaris treballs de manteniment i millora que prometen oferir als usuaris una experiència més satisfactòria.

Els treballs d’actualització han sigut profunds i varis. S’han reparat amb detall les juntes tant en la piscina gran com en la xicoteta. Paral·lelament, zones de relax com la sauna i el bany turc han experimentat una completa restauració. Però no tot s’acaba ací: s’ha efectuat una minuciosa revisió dels mecanismes que mantenen en moviment l’aigua i l’aire. Els motors, bombes i sistemes de filtració de les depuradores han sigut meticulosament examinats i ajustats, i les màquines de climatització i ventilació de tot el complex esportiu han passat per una estricta supervisió.

A més d’aquestes millores visibles, s’ha dut a terme un procediment integral de neteja i desinfecció de tota la instal·lació. Aquests són els detalls que, tot i no ser immediatament evidents per als visitants, són crucials per garantir el bon funcionament, la higiene i la seguretat de les instal·lacions. Això reafirma el compromís de l’ajuntament amb la comunitat, no només per oferir espais d’oci, sinó també per assegurar que aquests espais compleixen amb els més alts estàndards de qualitat.

Amb aquestes millores, la piscina municipal d’Alzira es consolida com un dels referents aquàtics de la zona, oferint als seus usuaris no només un lloc on practicar esport o relaxar-se, sinó també la tranquil·litat de saber que es banyen en una piscina que compleix amb tots els requisits i normatives vigents.

Aquestes novetats demostren la determinació de la ciutat d’Alzira d’aprofitar al màxim les seues instal·lacions municipals, adaptant-se a les necessitats i exigències dels temps actuals i preparant-se per a futurs reptes. La comunitat pot esperar amb entusiasme més anuncis i millores en altres àrees en el futur proper.