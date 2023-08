La Piscina Municipal d’Estiu d’Algemesí incorpora una Biblioteca Mòbil

Un Nou Servei Cultural a l’Aire Lliure

Un Espai per a la Cultura i el Lleure

La Piscina Municipal d’Estiu d’Algemesí, que va obrir les seues portes el 28 de juliol, estrena un servei singular i innovador: una biblioteca mòbil. Aquesta extensió de la Biblioteca Municipal d’Algemesí permetrà als usuaris de la piscina gaudir d’una selecció de llibres, jocs, revistes i la premsa del dia sota el sol.

A partir del divendres 11 d’agost, el servei estarà disponible de dilluns a divendres d’11 a 14 hores, amb personal especialitzat controlant el préstec dels materials. A més, els usuaris podran formalitzar el carnet de la biblioteca, vàlid en tota la xarxa de lectura pública de la Comunitat Valenciana.

La regidora de Cultura, Carmina Gómez, ha ressaltat la importància de la Biblioteca Municipal com a referent cultural de la ciutat, i la seua voluntat de portar els seus serveis on es troben els ciutadans durant l’estiu.

Juan Enrique Ribes, regidor d’Esports, ha afegit que aquest servei cultural complementarà les funcions esportives i lúdiques de la piscina d’estiu, enriquint l’experiència dels algemesinencs.

Aquesta iniciativa subratlla la importància de la cultura en la vida quotidiana i l’interès de l’Ajuntament en fomentar l’hàbit de la lectura i l’aprenentatge en diferents entorns. La combinació de la natació i la lectura ofereix una oportunitat única per a relaxar-se, aprendre i gaudir d’un estiu refrescant i enriquidor.

Amb l’addició de la biblioteca mòbil, la Piscina Municipal d’Estiu d’Algemesí no solament ofereix una oportunitat per a practicar l’esport de la natació i gaudir d’activitats lúdiques, sinó també un espai on la cultura i l’educació juguen un paper destacat. És una mostra més de com les institucions públiques poden integrar serveis i oferir una experiència més completa i gratificant als seus ciutadans.