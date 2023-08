La Plaça de la Reina Celebra el de la Dansa Tradicional Valenciana

Segona Edició del Dia de la Dansa Tradicional a València

La Dansa Tradicional Valenciana, una Expressió Cultural i Artística Completa

La plaça de la Reina de València ha estat l’escenari aquest dimecres per al Dia de la Dansa Tradicional Valenciana. Es tracta del segon any que se celebra aquesta jornada després de l’aprovació, l’any anterior, del 2 d’agost com a dia commemoratiu d’aquesta important manifestació tradicional i cultural valenciana.

En aquesta ocasió, curiosos i amants del folklore valencià es varen reunir per gaudir dels balls organitzats per la Federació de Folklore. El públic va seguir atentament els bureos i els balls, tant els organitzats com els improvisats, al ritme de les rondalles.

Els balls tradicionals, a dia d’avui, continuen estant completament arrelats a moltes poblacions. Aquests es transmeten de generació en generació, mantenint vius els ritmes de les jotes, fandangos, boleros i albades. Aquests balls han aconseguit sorprendre fins i tot al públic més jove, prova de la seva capacitat per connectar amb totes les edats.

Els participants també han tingut l’oportunitat de gaudir del Dia de la Dansa Tradicional Valenciana. Aquest esdeveniment vol reivindicar i difondre diferents aspectes de la nostra cultura com la indumentària, la música amb el tabal i la dolçaina, les coreografies i els rituals. Tots aquests elements conformen la dansa tradicional valenciana, convertint-la en una expressió cultural i artística completa i enriquidora.

Amb aquesta segona edició, el Dia de la Dansa Tradicional pren una nova dimensió. Es tracta d’un esforç per promocionar, impulsar i revalorar aquesta expressió artística valenciana. Aquesta festa s’ha consolidat com un referent cultural i social a València, convertint-se en una cita ineludible per a tots aquells que volen descobrir o redescobrir les nostres tradicions més arrelades.