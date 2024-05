Pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes, llançarà la disparada el pròxim 2 de juny a les 14.00 hores

Es recupera la disparada que va ser suspesa el 25 de febrer passat a causa del dol per l’incendi de Campanar

El regidor de Festes, Santiago Ballester, ha subratllat que “acomplim el compromís que hi haja presència de pirotècnia en tots els dies grans de la ciutat”

La plaça de l’Ajuntament acollirà este diumenge una mascletà amb motiu de la festivitat del Corpus. L’empresa Pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes, farà la disparada el pròxim 2 de juny, a les 14.00 hores, en el marc del programa d’actes tradicionals i litúrgics elaborat al voltant de la festa grossa de la ciutat, que se celebra este cap de setmana. El regidor de Falles, Santiago Ballester, ha explicat que amb esta convocatòria, “acomplim el compromís que hi haja presència de pirotècnia en tots els dies grans de la ciutat”.

La mascletà d’este diumenge arreplegarà la que estava prevista el 25 de febrer passat, que va ser suspesa amb motiu del dol oficial de la ciutat per l’incendi de Campanar. D’esta manera, i d’acord amb la direcció de l’empresa Pirotècnia Valenciana, es reubica la mascletà, tal com estava programada.

Pólvora pel Corpus Christi

La presència de la pólvora per la celebració del Corpus Christi no és nova. Tal com ha explicat Ballester, “es recupera, encara que de manera diferent”, atés que en celebracions anteriors es van preparar corretraques pel recorregut de la processó. Es tracta d’una disparada que es va perdre amb el pas del temps, però que es recupera enguany, 2024, “en una celebració on la pólvora tornarà a tindre protagonisme”, ha subratllat el regidor.

Ballester ha recordat les nombroses jornades festives de la ciutat que estan estretament lligades a la tradició de la pólvora a València. Precisament, en l’inici d’enguany, 2024, quatre castells simultanis van il·luminar el cel de València “i van convertir la nostra ciutat en referència d’esta celebració” ha destacat el regidor. “O la recuperació, o novetat en alguns casos, de disparades pirotècniques en altres convocatòries, com la del passat 22 de gener, amb un espectacle aeri en la plaça de la Reina, en el marc de la celebració de Sant Vicent Màrtir”, ha afegit.

El regidor de Falles ha conclòs, explicat que des de la Regidoria “ja s’està treballant per a programar noves cites pirotècniques a l’altura de la nostra tradició i dignificant les nostres festes”.