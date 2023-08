La Platja del Perelló Tancada Temporalment a causa d’una Contaminació Microbiològica

Bandera Roja a la Platja: L’Ajuntament Prohibeix el Bany per Motius de Seguretat

La Mesura Es Prendrà Ràpidament, i la Situació es Monitoritzarà Amb Mostres i Actualitzacions Continues

La platja del Perelló ha despertat amb bandera roja, senyalitzant que no es pot nadar fins a nou avís. Aquesta mesura urgent ha estat presa pel Ajuntament després de rebre l’avís del servei de qualitat ambiental de l’aigua, que ha detectat una contaminació microbiològica de l’aigua de la mar.

El Consistori de la localitat ha emès un comunicat en què alerta del perill als usuaris de la platja, assenyalant que la situació es resoldrà en la major brevetat possible. Ja s’han pres mostres de l’aigua contaminada, i es continuarà actualitzant la informació per mantenir el públic informat.

Això significa que, durant els dies més intensos de l’onada de calor que actualment afecta la regió, la platja del Perelló romandrà tancada fins que s’obtingui nova informació.

La seguretat dels residents i visitants és una prioritat màxima, i les autoritats estan treballant ràpidament per comprendre l’abast i la naturalesa de la contaminació, així com per prendre totes les mesures necessàries per a remediar-la. La situació subratlla la importància d’una vigilància contínua de la qualitat de l’aigua i d’una resposta ràpida a qualsevol senyal d’alerta.

Els residents i visitants s’encoratgen a seguir les instruccions de les autoritats locals i a estar atents a les actualitzacions, ja que la situació podria canviar ràpidament. El tancament temporal és un recordatori de la fragilitat dels nostres ecosistemes marins i de la necessitat de protegir i preservar aquests recursos naturals vitals.