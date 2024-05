Més de 140 xiquets i xiquetes es donaran cita aquest dissabte a La Pobla de Farnals

Amb la participació dels 12 municipis reconeguts per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància a la província.





Dissabte que ve 1 de juny se celebra a la platja de La Pobla de Farnals la VIII Trobada de Consells de Participació Infantil i Adolescent dels municipis reconeguts per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància a la província de València: La Pobla de Farnals, Almussafes, Alzira, Bellreguard, Benavites, Carcaixent, Gandia, Mislata, Picassent, Quart de Poblet, Rafelbunyol i Sagunt.



Un total de 144 xiquets i xiquetes acudiran a aquesta jornada de convivència en la qual compartiran experiències sobre la labor que realitzen com a consellers i conselleres en els seus respectius municipis. Els Consells Municipals d’Infància i Adolescència faciliten la participació activa de la infància en la vida del municipi, mantenen diàleg amb l’ajuntament i fan propostes i accions per a millorar l’exercici dels seus drets.





Preparació i activitats de la jornada





Per al disseny d’aquesta trobada s’ha comptat amb la participació de representants dels 12 Consells Municipals participants. Han sigut, per tant, els xiquets i xiquetes els qui han proposat i consensuat els temes a tractar, les activitats a desenvolupar, així com la forma en la qual volen difondre i comunicar les conclusions de l’acte.



D’acord amb les propostes dels xics i xiques, la trobada girarà al voltant del dret al joc i els seus vincles amb la protecció de la infància enfront de la violència, i la lluita contra el canvi climàtic: organitzats en equips i a través de jocs com una gimcana ecològica, la cerca del tresor, la pràctica del ‘vòlei integra’, atrapa la bandera, etc… xics i xiques reflexionaran i debatran sobre aquests temes. A més, s’ha previst un espai per a la posada en comú de les conclusions dels diferents equips que permeten la generació d’un manifest que reculla les principals preocupacions i aportacions de la infància sobre els temes tractats durant la jornada.



Finalment, durant la vesprada, els xiquets i les xiquetes tindran l’oportunitat de deixar gravats els seus missatges de manera permanent: es durà a terme un taller en el qual els i les participants fixaran en lloses de ciment les seues conclusions i que, gràcies al compromís de l’ajuntament de La Pobla de Farnals, seran col·locades en la plaça de les Corts Valencianes del municipi com a recordatori a la ciutadania de la importància dels drets de la infància i d’escoltar la seua veu en el disseny de les polítiques públiques.



Durant l’acte d’inauguració participaran l’alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, la directora general de Família, Infància, Adolescència i Repte Demogràfic, Elena Albalat, el president d’UNICEF Comunitat Valenciana, Celestino Suárez Burguet, i representants dels Consells d’Infància i Adolescència que han participat en el disseny d’aquesta jornada.





Sobre Ciutats Amigues de la Infància



La Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància té com a objectiu promoure, juntament amb les entitats locals, que el benestar de la infància i la participació infantil i adolescent estiguen en el cor de les polítiques locals, amb la finalitat que els xiquets, xiquetes i adolescents puguen exercir els seus drets i aconseguir el seu ple desenvolupament.

Aquesta és una iniciativa liderada per UNICEF Espanya des de l’any 2002 en aliança amb el Ministeri de Joventut a Infància (a través d’un conveni signat en 2004 amb el llavors Ministeri de Sanitat i Consum), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l’Institut Universitari de “Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència”.