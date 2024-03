La Pobla de Farnals celebra la Pasqua amb propostes per a tota la família

Tallers, fires i una gimcana turística seran algunes de les activitats

Des de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals s’han dissenyat diferents propostes perquè els veïns i veïnes de La Pobla de Farnals gaudisquen de la Pasqua. Amb molts plans gratuïts i dirigits a tota la família.



Per a donar principi a la festivitat, l’escola d’adults de La Pobla de Farnals durà a terme un taller de cuina el dijous 28 de març. On els i les participants aprendran a elaborar les tradicionals mones de Pasqua, un dolç que no pot faltar en aquesta època de l’any.



Les persones més aventureres tindran l’oportunitat de participar en una emocionant gimcana turística . Que es durà a terme des del dijous 28 fins al diumenge 31 de març. Aquesta activitat ofereix la possibilitat de guanyar premis especial

Dos lots d’alimentació pasqüera del comerç local seran sortejats entre tots els valents i valentes que s’unisquen a la diversió. La inscripció es realitzarà de manera presencial del 28 al 31 de març, en l’oficina de turisme situada en la plaça Itàlia, de 9.00 a 14 hores. On també es proporcionarà tot el material necessari per a poder participar.



A més, des del mateix dijous 28 i fins al dissabte 30 de març, la plaça Corts Valencianes serà l’escenari de la ‘Fira Fantasia. Una fira plena de propostes infantils que s’estendrà des de les 11.00 fins a les 22.00 hores, garantint, durant tot el dia, la diversió dels xiquets i les xiquetes. En aquesta fira també es podrà visitar més d’una vintena de llocs d’artesania, alimentació, papereria, joieria, llibreria i molt més.



La festa continuarà des del dimarts 2 i fins al diumenge 7 d’abril amb la ‘Fireta de Pasqua’. Que oferirà en la zona de la platja jocs tradicionals i teatre i en el centre urbà un animat concert, juntament amb una pel·lícula i un espectacle de màgia que delectarà a tots els assistents.



L’Espai Jove també s’uneix a la celebració oferint una varietat de plans gratuïts que inclouen tallers, excursions i esports a la platja, brindant així opcions perquè els joves gaudisquen al màxim de les vacances de Pasqua.



D’altra banda, la regidoria de Serveis Socials ha preparat, com a mesura de conciliació familiar, activitats especials per a famílies amb menors en situació de vulnerabilitat.



Per a tancar amb la programació de les festivitats pasqüera, el diumenge 14 d’abril es durà a terme l’esdeveniment ‘Cometes a l’aire’, on els espectadors podran gaudir d’una exhibició de cometes gegants i participar en tallers per a totes les edats.



Tota la informació detallada es podrà trobar en la web de l’Ajuntament, https://www.lapobladefarnals.es/ i es podrà seguir a través del canal de Telegram, https://t.me/banmobillapobladefarnals o de les xarxes socials municipals.