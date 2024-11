La Pobla de Farnals dona la benvinguda a Nadal amb la VII edició de la Cavalcada Il·luminada

L’esdeveniment recorrerà els carrers del centre urbà el divendres 29 de novembre i les de la platja el dissabte 30, amb espectacles, música, i xocolate per a tota la família

La Pobla de Farnals celebra l’inici de Nadal amb la seua tradicional Cavalcada Il·luminada, organitzada per les regidories de Cultura, Festes i Turisme.

En la seua setena edició, l’esdeveniment omplirà de llum, música i alegria tant el centre urbà com la zona de platja, consolidant-se com una cita imprescindible en el calendari nadalenc del municipi i un atractiu per a visitants de tota la comarca de l’Horta Nord.

El divendres 29 de novembre, a les 18.00 hores, la cavalcada començarà en la plaça Sant Vicent, recorrent els principals carrers del centre urbà: avinguda País Valencià, carrer Inmaculada, carrer Vicent Galmes, carrer Les Escoles, carrer Sant Francesc, plaça Sant Fèlix, carrer de l’Estació, per a tornar finalment al punt de partida.

Durant la desfilada, l’alumnat de l’escola de dansa EsDanza obriran pas a figures gegants il·luminades, omplint de màgia i color els carrers del municipi.

La celebració continuarà en la plaça Sant Vicent amb l’actuació del Cor Infantil de la Unió Musical, que entonarà nadales abans de l’encesa de l’arbre de Nadal i el photocall gegant.

Com és tradició, l’ajuntament de La Pobla de Farnals oferirà xocolate calent i l’associació Comerciants Associats de la localitat repartirà bescuit a totes les persones que s’acosten a l’esdeveniment.

D’altra banda, tant el photocall com la bústia gegant per a les cartes dirigides al Pare Noel romandran en la plaça Sant Vicent fins al diumenge 1 de desembre.

El dissabte 30 de novembre, la festa es traslladarà a la platja. A les 18.00 hores, la cavalcada eixirà des de la plaça Corts Valencianes, recorrent l’avinguda Neptú, avinguda de la Mar, carrer Caravel·les, carrer Joncar i tornant al punt inicial. En finalitzar, es procedirà a l’encesa de l’arbre de Nadal, acompanyat de música i pólvora.

A més, l’ajuntament de la localitat repartirà xocolate i fartons per a totes les persones que s’acosten a gaudir d’aquest esdeveniment que il·lumina els carrers del municipi.

Una foto per a recordar Nadal

L’ambient nadalenc es completa amb els photocalls gegants, instal·lats tant en la plaça Sant Vicent com en la plaça Corts Valencianes, on els visitants podran immortalitzar el seu pas per aquestes festes. A més, els més xicotets tindran l’oportunitat de deixar les seues cartes al Pare Noel en les bústies gegants, disponibles en totes dues ubicacions fins a l’1 de desembre.