Des del Consistori s’ha preparat un operatiu especial a les platges per a la nit més curta de l’any

L’Ajuntament de La Pobla de Farnals, amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan, ha preparat un operatiu especial de seguretat i serveis sanitaris per a garantir la seguretat de totes les persones que vagen a gaudir de la nit festiva a la Platja Nord i en Platja Pobla.

Les principals mesures previstes per a la nit del diumenge 23 de juny seran les de facilitar l’accés a la zona i, per això, es tallarà l’avinguda Neptú.

D’altra banda, s’instal·larà un punt de control en el passeig Colón on un total de 17 agents de La Pobla de Farnals i altres municipis pròxims, com Rafelbunyol, estaran a càrrec de l’operatiu de seguretat, i en el qual la Guàrdia Civil també prestarà el seu suport.

Així mateix, el servei de salvament i socorrisme allargarà la seua jornada fins a les 3 de la matinada.

A més, 40 voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de La Pobla de Farnals, juntament amb agrupacions d’altres municipis, col·laboraran en les tasques de vigilància i assistència.

Per a garantir la seguretat, es realitzaran controls en tots els accessos a l’arena per a evitar l’entrada d’alcohol, recipients o botelles de cristall i perquè no es realitze foc ni s’utilitze material inflamable en cap zona de l’arena de totes dues platges.

Quant als serveis sanitaris, en el passeig Colón s’instal·larà un punt d’assistència sanitària amb personal mèdic i una ambulància disponible per a emergències.

També hi haurà un Punt Violeta, situat en la plaça Corts Valencianes, que estarà disponible des de les 21.00 fins a la 01.00 hores, oferint assistència i suport a les persones que ho necessiten.

Autobús municipal tota la nit

El servei de bus municipal estarà operatiu des de les 21.00 fins a les 6.00 hores, amb una interrupció del servei des de les 00.00 fins a les 01.00 hores. Les parades del bus municipal seran al carrer Immaculat (CEIP Cervantes) i en la rotonda entre l’avinguda de la Mar i l’avinguda Neptú.

Una nit màgica

A la mitjanit, s’encendrà la tradicional foguera i es llançarà un castell de focs artificials en el passeig Colón i, en finalitzar, la nit la tancarà l’orquestra Búfal en la plaça Corts Valencianes.

La Pobla de Farnals és prepara per a una nit de Sant Joan segura i plena d’activitats

Dones del Consistori s’ha preparat un operatiu especial als platges per a la nit més adobe de l’any

L’Ajuntament de La Pobla de Farnals, amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan, ha preparat un operatiu especial de seguretat i serveis sanitaris per a garantir la seguretat de totes els persones que vagen a gaudir de la nit festiva a la Platja Nord i en Platja Pobla.

Els principals mesures previstes per a la nit del diumenge 23 de juny seran els de facilitar l’accés a la zona i, per això, és tallarà l’avinguda Neptú. D’altra banda, s’instal·larà un punt de control en el passeig Colom on un total de 17 agents de La Pobla de Farnals i altres municipis pròxims, com Rafelbunyol, estaran a càrrec de l’operatiu de seguretat, i en el qual la Guàrdia Civil també prestarà el seu suport.

Així mateix, el servei de salvament i socorrisme allargarà la seua jornada fins als 3 de la matinada.

A més, 40 voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de La Pobla de Farnals, juntament amb agrupacions d’altres municipis, col·laboraren en els tasques de vigilància i assistència.

Per a garantir la seguretat, és realitzaran controls en tots els accessos a l’arena per a evitar l’entrada d’alcohol, recipients o botelles de cristall i perquè no és realitze foc ni s’utilitze material inflamable en cap zona de l’arena de totes dues platges.

Quant als serveis sanitaris, en el passeig Colom s’instal·larà un punt d’assistència sanitària amb personal mèdic i una ambulància disponible per a emergències.

També hi haurà un Punt Violeta, situat en la plaça Corts Valencianes, que estarà disponible dones dels 21.00 fins als 01.00 hores, oferint assistència i suport als persones que ho necessiten.

Autobús municipal tota la nit

El servei de bus municipal estarà operatiu dones dels 21.00 fins als 6.00 hores, amb una interrupció del servei dones dels 00.00 fins als 01.00 hores. Els parades del bus municipal estaran al carrer Immaculada (CEIP Cervantes) i en la rotonda entre l’avinguda de la Mar i l’avinguda Neptú.

Una nit màgica

A la mitjanit, s’encendrà la tradicional foguera i és llançarà un castell de focs artificials en el passeig Colón i, en finalitzar, la nit la tancarà l’orquestra Búfal en la plaça Corts Valencianes.