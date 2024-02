La programació general d’activitats començarà el dissabte 24 de febrer amb la Crida

L’emoció i la tradició s’uneixen una vegada més a La Pobla de Farnals amb l’arribada de les esperades Falles.

Enguany, els carrers del municipi s’ompliran de música, pólvora i passió fallera, oferint a totes les persones que visiten el municipi una experiència única.

El tret d’eixida serà el dissabte 24 de febrer, a partir de les 17.00 hores. Amb una cercavila que recorrerà els principals carrers de la nostra localitat. Seguit per l’esdeveniment més esperat, la Crida. Organitzada per la Falla Neptuno-Avenida de Madrid, que començarà a les 18.00 hores en la Plaça Sant Vicent Ferrer. En concloure l’acte, s’oferirà un got de xocolate.

La creativitat i l’enginy estaran a la vista en l’Exposició del Ninot. Que estarà oberta al públic des del divendres 1 fins al divendres 8 de març, a l’Escola d’Adults. Oferint una oportunitat única per a apreciar detalladament l’art faller de la localitat.

El dissabte 2 de març serà el torn de la Cavalcada del Ninot. Que partirà a les 18.00 hores des de la Plaça Sant Vicent Ferrer acompanyada amb música i amb la presència de les cinc comissions falleres. En finalitzar la cavalcada tindrà lloc una animada discomòbil a partir de les 23.00 hores en la Plaça Generalitat. On la diversió està garantida per a totes les edats.

Els Premis del Ninot i el Campionat de Truc Interfalles, estan programats per al dissabte 16 de març a les 12.00 hores en la Plaça Sant Vicent Ferrer. Aquest esdeveniment promet ser molt emocionant per a totes les persones que assistisquen.

El fervor religiós es farà present el dilluns 18 de març, amb l’esperada Ofrena de Flors. Que començarà a les 18.00 h amb una acolorida cercavila des del carrer Mitja Galta fins a l’Església de Sant Josep. On participaran totes les comissions falleres de La Pobla de Farnals.

Finalment, el dimarts 19 de març, se celebrarà el Dia de Sant Josep, amb una missa en honor al patró de les falles a les 13.00 hores a l’Església Sant Josep. Seguida per la tradicional mascletà a les 14.00 hores en la Plaça Sant Vicent Ferrer.

Aquest mateix dia culminarà a la vesprada amb la cremà de les falles infantils a les 20.00 hores. Més tard, a partir de les 22.30 hores, les falles grans de la localitat es veuran embolicades de foc i pólvora, iniciant les falles de 2025.