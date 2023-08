La Pobla Llarga: Aproximadament un Mes sense Accés a Aigua Potable

L’ajuntament planifica substituir els filtres per solucionar la contaminació d’herbicides

Descompte en la factura: Una compensació pels usuaris afectats

Des del passat 8 d’agost, els residents de La Pobla Llarga han hagut de suportar les incomoditats de no tenir accés a aigua potable. Aquesta situació s’ha estès per quasi tres setmanes, provocant preocupació i malestar dins la comunitat. La causa principal d’aquesta prohibició és la contaminació de l’aigua per herbicides, segons les recents anàlisis realitzades.

Amb l’objectiu de resoldre aquest problema crucial, l’ajuntament ha decidit prendre mesures immediates. Durant aquesta setmana, es durà a terme la substitució dels filtres de carboni actiu al pou que abasteix la localitat. Aquesta actuació té un cost estimat de 25 mil euros, però és essencial per garantir que l’aigua torni a ser segura per al consum i ús diari.

La decisió de substituir els filtres segueix la recomanació de Salut Pública, que junt amb l’Ajuntament, va decidir prorrogar la prohibició de beure aigua de l’aixeta i utilitzar-la per cuinar. Les proves i anàlisis continuen indicant la presència de contaminants que fan que l’aigua no siga apta per al consum.

No obstant això, hi ha una notícia esperançadora per als residents afectats. L’empresa responsable de subministrar l’aigua, conscient dels inconvenients que aquesta situació ha causat als seus clients, ha promès aplicar un descompte en les factures com a compensació. Aquest gest busca alleujar en certa mesura les molèsties sofertes pels usuaris que no han tingut accés a aigua potable durant una bona part del mes d’agost.

És esperable que amb la substitució dels filtres i les accions immediates per part de l’ajuntament i les autoritats competents, la situació es normalitze prompte. La seguretat i el benestar dels residents de La Pobla Llarga són una prioritat, i es treballa amb determinació per assegurar que l’aigua torni a ser potable i segura el més aviat possible.