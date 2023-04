A partir de demà dissabte 1 d’abril, 6 establiments hostalers participaran en aquesta iniciativa

Amb la voluntat de promoure la nostra gastronomia des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga anunciem que el dissabte 1 d’abril. Tindrà inici la primera edició de la ruta gastronòmica. La Pobla És Brava, a través de la qual diversos comerços hostalers de la localitat ens faran degustar el seu producte.

Al llarg d’abril, els divendres, dissabtes i diumenge els bars “La entrà”, “El Tropical”, “L’Arizona”, “Els 4 Cantons”, “El Calderet” i “El Poliesportiu”. Participaran en aquest certamen i entraran en dos concursos. Un en el que optaran a 200€ per consumir al comerç local i serà atorgat per un jurat professional, compost per cuiners poblatans de renom. Un segon format pel jurat popular, on els bravers participants entraran en un sorteig d’un bo de 60€. Per a consumir en el bar que guanye aquest segon concurs.

“Després de l’èxit de la Ruta de la Tapa, volíem continuar apostant per la gastronomia local“. Comenta la Regidora de Comerç Verónica Úbeda “després de diverses reunions amb els hostalers, arribarem a un consens en la realització d’aquesta ruta. De segur que serà beneficiosa tant per al comerç com per als poblatans i poblatanes i visitants. Ja que esperem es creen sinèrgies positives i establir aquesta ruta en el calendari d’esdeveniments poblatans” afirma Úbeda.