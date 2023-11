La Pobla Llarga tornarà a viure aquest dissabte de desembre la Fira de Nadal 

En aquesta VII Edició, la fira comptarà amb 53 superant la participació de totes les anterior fires

Des de la Regidoria de Comerç anunciem que aquest dissabte podrem gaudir de la VII Fira de Nadal de la Pobla Llarga.

Aquesta tindrà lloc a la plaça del País Valencià, al carrer Vall i al carrer Major. Convidem a tots i totes les veïnes a eixir a gaudir de la jornada.

Al llarg del dia, els comerços i artesans de la localitat podran mostrar i vendre tot el que tenen i el que poden oferir.

A més es realitzaran diverses activitats d’oci, hi hauran activitats per als més menuts i actuacions per a tots els públics.

“Estem molt contents i il·lusionats amb aquesta Fira de Nadal de la Pobla Llarga. Aquests esdeveniments locals donen molta vida al nostre comerç i a la hostaleria i com a Regidora de Comerç aquesta és la meua principal finalitat “ Afirma la regidora Verónica Úbeda.

“A més aquest any hem superat totes les nostres expectatives en quan a participació. Ara esperem que la jornada torne a ser tot un èxit i que visitants i participants, i que aquesta fira done inici als Nadal de la millor forma possible” comenta Úbeda.