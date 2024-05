La Policia de la Generalitat controla més de mil tones de productes hortofructícoles en l”Operació Horta’

Es tracta d’una campanya policial per a la traçabilitat en la venda dels productes hortofructícoles sostrets en les zones agrícoles de la Comunitat Valenciana. Que no estan acreditats de manera legal

La Policia de la Generalitat ha controlat un total d’1.333.172 quilos de productes hortofructícoles. En les 742 intervencions efectuades en el camp valencià durant l”Operació Horta’. La província de València és on més quilograms de productes han sigut controlats amb un total d‘1.030.522 quilos. Li segueix la província d’Alacant amb 177.150 i la de Castelló amb 125.500.

Des de la Conselleria de Justícia i Interior s’han destacat els resultats de l’Operació Horta. Així com la important labor d’investigació i control duta a terme per la Unitat Adscrita. Així com la coordinació entre les administracions i tots els cossos policials per a fer costat al sector agrícola i detindre la venda il·legal i els robatoris en el camp valencià.

Per part seua, des de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es recorda la importància que els agricultors denuncien qualsevol tipus de delicte en les seues explotacions. Al mateix temps que agraeixen el treball dels agents per a protegir les collites, el bestiar i el material agrícola en el camp valencià.

Per comarques, L’Horta Nord i La Ribera Alta, a València, és on més producte s’ha controlat: 289.00 quilos i 211.000 quilos, respectivament. A Alacant, s’ha controlat més producte a la Marina Baixa, amb 84.600 quilos, seguida de la Marina Alta, amb 50.000. Finalment, a Castelló, la Plana Baixa, amb un total de 65.100 quilos i el Baix Maestrat amb 60.400 quilos són les comarques amb més producte controlat.

L’Operació Horta, impulsada i coordinada per la Conselleria de Justícia i Interior i la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. És una campanya policial que té com a objectiu controlar la traçabilitat en la venda dels productes hortofructícoles sostrets en les zones agrícoles de la Comunitat Valenciana i que no estan acreditats de manera legal.

Així, en el marc d’aquesta operació, s’ha identificat a un total de 1.450 persones i controlat 2.416 vehicles. D’altra banda, s’han detingut a quinze persones, investigat a tretze i s’han alçat 197 actes.