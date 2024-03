La Policia de la Generalitat requisa 12.135 cupons de l’Organització Nacional de Discapacitats que es venien de manera il·legal per valor de 16.930 euros

S’ha desmantellat un local de la ciutat de València on es distribuïen els cupons de manera fraudulenta a xicotets venedors per a la seua posterior venda als carrers

Agents del Grup de Joc de València, pertanyent a la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana, ha requisat 12.135 cupons no permesos de l’Organització Nacional de Discapacitats Espanyols i Europeus (ONDEE), que es distribuïen de manera il·legal en un local de la ciutat de València per valor de 16.930 euros.

L’operació es va dur a terme després de dos mesos d’investigació en tindre indicis que un local de la ciutat de València servia com a punt de distribució il·legal d’estos cupons. Els agents de la Unitat Adscrita van procedir a desmantellar este local on van requisar els cupons esmentats.

L’operativa consistia en el fet que, de manera regular, personal de l’organització ONDEE venia estos cupons a xicotets venedors utilitzant les instal·lacions del local esmentat que no tenia permís per a fer esta activitat.

Posteriorment, estos xicotets venedors venien els cupons no permesos directament al client final als carrers de la província de València i es quedaven un xicotet marge de benefici, si bé, el gros del muntant econòmic per la venda de cada cupó requeia en l’estructura administradora d’ONDEE.

El punt de distribució esmentat pertany a una organització nacional més gran que té la seua seu jurídica a Talavera de la Reina (Toledo), i que existix des de fa quasi 30 anys, encara que ha anat canviant de nom amb una certa periodicitat. Té activitat en quasi totes les províncies d’Espanya a pesar que no disposa d’autorització de la venda de loteria en cap comunitat autònoma. La mateixa ONCE, que sí que està autoritzada per a vendre loteria, manté contenciosos per competència deslleial.