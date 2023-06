La Policia Local d’Alaquàs va salvar dijous la vida a una veïna

La Policia Local d’Alaquàs va salvar dijous passat 1 de juny la vida a una veïna d’Alaquàs. La ràpida acció dels agents va permetre reanimar la dona que es trobava a l’interior del seu domicili en parada cardiorespiratòria.

El succés es va produir a les 22 hores de la nit. Els agents es van desplaçar ràpidament després de rebre l’alerta. Al domicili es trobava una veïna estudiant d’infermeria efectuant maniobres de reanimació. La Policia Local d’Alaquàs va procedir a relevar-se en les maniobres mentre preparaven el desfibril·lador i van iniciar el procediment de descàrrega.

Posteriorment es va personar una unitat del SAMU per a dur a terme l’atenció mèdica i una unitat de Bombers per a poder evacuar la dona que va ser traslladada a l’Hospital General de valència per a la seua recuperació.

Aquesta actuació mostra el treball conjunt de la qualitat dels serveis públics prestats tant per la Policia Local d’Alaquàs com per part de Bombers i Sanitat.