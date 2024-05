La primera setmana del mes de maig, la Policia Local d’Alberic va haver de dur a terme dos actuacions. Per a evitar el robatori en una casa del carrer Trasmuro i l’ocupació d’un habitatge buit

Pel que fa a l’intent de robatori, la matinada del dimecres 1 de maig la comissaria de Policia Local d’Alberic va rebre una telefonada que advertia de sorolls en una casa.

A l’arribada dels agents, estos van trobar un forat amb restes d’escombros i, a l’exterior de la vivenda, diferents mobles i electrodomèstics. La Policia Local va comunicar la detenció d’un dels dos individus a la Guardia Civil per al seu trasllat a dependències policials.

Respecte de l’intent d’ocupació, al voltant de les 14.00 hores del mateix dimecres 1 de maig. Es va comunicar per part d’un veí que hi havia gent intentant ocupar un habitatge buit. Agents de la Policia Local es van personar en l’edifici en qüestió per a identificar les persones ocupants i resoldre la situació.

D’altra banda, i continuant amb l’activitat de la Policia Local d’Alberic. El dimarts 7 de maig es va dur a terme una acció conjunta entre la Policia Local i la Policia Autonòmica. Per al control del transport de cítrics i altres fruits al municipi.

Durant la jornada, per a la qual es va comptar amb diferents medis terrestres i un helicòpter de suport, es va poder comprovar que tots els productes transportats estaven correctament identificats.