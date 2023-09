Durant les últimes setmanes, la Policia Local d’Alberic ha incrementat la vigilància als camins rurals del terme.

Segons explica David García, Regidor de Policia de l’Ajuntament d’Alberic, “l’objectiu principal d’augmentar la vigilància en estes parts del terme és evitar el l’abocament de deixalles i enderrocs en les zones rurals.

No obstant això, esta acció de vigilància ja ha servit per a detectar un vehicle amb coure robat i material. Aparentment provinent d’un sistema de regadiu per degoteig. A més, els nostres agents han incautat drogues i han evitat l’abocaent de residus en més d’una ocasió”.

Des de la Policia Local apunten que “estem enregistrant tots els vehicles que veiem durant estos controls de vigilància. Respecte dels vertits, vam detectar l’abocament de fem en una part del municipi on no està permés”.