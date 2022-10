A més, donaran difusió i suport per a la investigació de la síndrome de Pierpont, una malaltia rara que afecta una persona entre un milió

A Espanya, 8 persones pateixen aquesta malaltia, una d’elles resideix a Alcàsser

Alcàsser celebrarà els dies 21, 22 i 23 d’octubre, una nova edició de la fira comercial i gastronòmica ‘Sabers i Sabors’, un esdeveniment que, cada any, compta amb un gran acolliment i que, en aquesta ocasió, s’espera que la participació torne a ser tot un èxit. A més, com a novetat, la Policia Local d’Alcàsser, dins de la celebració del seu 50 aniversari, instal·larà un estand especial on no faltarà una exposició fotogràfica de la seua història i evolució, vídeos que recorreran aquests 50 anys i fins a una exposició d’uniformes.

Així mateix, durant el cap de setmana, la Policia Local realitzarà exhibicions de vols de dron, i comptarà amb carnets professionals per als més menuts. Un estand que es completarà amb un photocall on el públic assistent podrà fer-se les millors fotografies.

I aprofitant la difusió i l’afluència de la fira ‘Sabers i Sabors’, la Policia Local d’Alcàsser visibilitzarà i mostrarà tot el seu suport a les persones que pateixen la síndrome de Pierpont, una malaltia rara causada per mutacions de gen TBL1RX1, que afecta una persona entre un milió. A Espanya, s’han diagnosticat tan sols 8 casos, i un d’ells es troba a Alcàsser.

Joana pateix aquesta malaltia des de ben xicoteta. Com explica la seua mare, «necessita una persona les 24 hores del dia». Per això, agraeix «el suport de la Policia Local d’Alcàsser per donar visibilitat a aquesta malaltia i a les persones afectades. Necessitem que es conega més».

Els símptomes més comuns de la síndrome de Pierpont són discapacitat intel·lectual, desordre de l’espectre autista, TDAH, malformació del cervell, epilèpsia, defectes cardíacs i renals, estrabisme, dificultat de la parla, intolerància alimentària, hipotonia i dismòrfia facial.

Tant el cap de Policia Local, Fulgencio Torres, com l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, han animat a la població al fet que «s’acosten a l’estand de la Policia Local per a descobrir més sobre aquesta malaltia rara i mostrar el seu suport, però també per a conéixer més tota la tasca que, cada dia, exerceixen els agents de la Policia Local al nostre poble».