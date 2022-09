A principis de juny l’Ajuntament d’Algemesí va posar en marxa un nou protocol d’actuació front a la trobada de gossos i gats al carrer: des d’aleshores la Policia Local s’ha encarregat d’acollir a un total de 31 animals domèstics.

L’àrea de Benestar Animal inclosa en la Regidoria de Sanitat, al capdavant d’esta iniciativa junt amb la Policia Local, va decidir a principis d’estiu que quan es localitzaren gossos i gats sense acompanyant al terme municipal ja no es traslladarien directament al centre caní ALPE.

Des d’aleshores cada vegada que es troba a un animal no acompanyat es dona un marge de 24 hores on es mante en gàbies habilitades i cobrint totes les seues necessitats a les dependències de la Policia Local. Per tal d’augmentar la possibilitat de trobar als seus propietaris, les xarxes socials de la Policia Local d’Algemesí difonen imatges i informació relativa a cada cas.

En paraules del regidor de Sanitat, Ximo Rosell, “aquesta actuació, que s’està duent a terme gràcies al treball desinteressat d’un grup de policies municipals, pretén facilitar el reencontre amb els seus propietaris alhora que reduir els costos.”

Durant estos tres mesos i mig la Policia Local ha gestionat la trobada i acollida a les seues dependències d’un total de 31 animals domèstics: 6 gats i 25 gossos, dels quals 9 han pogut retrobar-se amb els seus propietaris.