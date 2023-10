La Policia Local d’Alginet compleix 176 anys

Un 17 d’octubre de 1847 es constituïa a Alginet el cos de Policia Local

Aquest matí, l’alcaldessa d’Alginet i el regidor de policia, acompanyats per l’inspector de policia, s’han apropat a les dependències de la prefectura per felicitar els agents per 176 anys de servei al poble d’Alginet.

Andrés Añón regidor de policia, ha agraït la tasca que, dia a dia, porten els agents” estic orgullós de comptar amb una plantilla d’agents que dia a dia treballen per la seguretat de tots i totes les veïnes d’Alginet”.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Elia Ferrer ha felicitat a tots els agents pel seu aniversari i ha assenyalat la importància de tenir un cos de policia de proximitat.