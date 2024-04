Una parella d’agents van aconseguir alcançar-lo després d’una persecució en vehicle i a peu.

La passada matinada del dissabte una patrulla de la Policia Local d’Alzira va observar a un home corrent pels voltants del parc de l’Alquenència.

Després d’acostar-se a ell es va donar a la fugida corrent i va haver de ser perseguit per un dels agents a peu i per l’altre en el vehicle policial. Després d’interceptar-ho va oferir resistència i va haver de ser reduït per tots dos agents.

Se li va intervindre una bossa i un necesser que contenien múltiples joies i peces de bijuteria, per la qual cosa es va començar la cerca en unió d’altres agents del lloc d’on podria haver-los sostret. Van contactar amb una patrulla de Policia Nacional que es dirigia a un presumpte robatori en domicili i van comprovar que entre els efectes que portava l’home es trobava una fotografia de la propietària de l’habitatge. Per la qual cosa, se li va detindre per un presumpte delicte de robatori amb força.

Els agents suposen que va accedir a la casa mitjançant escalament pel balcó de la primera planta, ja que la porta principal no es trobava forçada.