La Policia Local d’Alzira deté a dos individus gràcies a la col·laboració ciutadana. Un per robatori en l’interior de diversos vehicles i un altre per furtar un patinet elèctric.

En la nit del dissabte al diumenge passat es va rebre a la Central de Policia Local la telefonada d’una veïna que manifesta haver patit un robatori a l’interior del seu vehicle. La denunciant va comunicar que deia uns instants li havien fracturat la finestreta posterior del seu vehicle en l’avinguda Vicente Blasco Ibáñez.

A més la mateixa persona va informar els agents que havia observat en els voltants de la zona on es trobava aparcada a un individu que semblava eixir de la part de darrere d’un altre vehicle i de manera que va donar compte a la Policia de la seua posició. Immediatament les patrulles es van desplaçar a la zona i van interceptar al subjecte en la plaça de la Generalitat. Mentre intentava desfer-se d’una bossa de plàstic amb diversos efectes que podrien haver sigut robats, per la qual cosa van detindre a l’home, per presumpte delicte de robatori. Posteriorment van localitzar quatre vehicles en el mateix carrer amb les finestretes fracturades.

També, durant la vesprada del dissabte i gràcies a la telefonada d’una veïna. Es va detindre a un altre home, per robar un patinet elèctric que es trobava lligat a un fanal del carrer Doctor Ferrán. Després de ser localitzat per la descripció facilitada va intentar fugir, sent finalment interceptat en la plaça Sagrada Família.