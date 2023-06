La Policia Local d’Alzira impedeix que continue una agressió d’un home a la seua parella

En el que va de 2023, la Policia Local ja ha portat a terme 15 detencions per violencia de gènere

La matinada de dissabte a diumenge la policia va acudir a un domicili d’Alzira alertada per una denuncia veïnal de presumptes maltractaments.

En arribar els agents i contactar amb la persona que havia donat l’avís. Comprovaren que des de la via publica s’escoltaven els forts crits i colps. Procedents d’un immoble situat en el mateix edifici on es trobava el ciutadà que especifica als agents la ubicació exacta del pis. Seguidament la Policia Local procedeix a pujar per les escales. Podent escoltar en tot moment crits i colps i una vegada en la citada porta realitzen diverses crides, escoltant passos precipitats i un silenci posterior.

Els agents accedeixen al pis i realitzen una inspecció

Finalment una dona obri la porta amb evidents signes de contusió, presenta excoriacions i rojors en pòmul i braços. Podent observar restes de sang en el sòl i parets de l’immoble. Els agents accedeixen al pis i realitzen una inspecció per a localitzar amagat en una habitació, al posteriorment presentat com a detingut qui presenta ferides sagnants en mans, peus…

Els agents procedeixen a la seua detenció a les 05.50 hores de la matinada

També es localitza en una altra habitació a una menor, la qual es trobava patint una crisi nerviosa, filla de la dona presumptament agredida. Ambdues són traslladades al centre de salut. La víctima manifesta als agents haver patit una agressió física i verbal per part de l’agressor, la seua parella. Els agents procedeixen a la seua detenció a les 05.50 hores de la matinada. Posteriorment el detingut es trasllada al centre de salut, i finalment a la a comissaria de Policia Nacional.

A hores d’ara tant la víctima com la seua filla compten amb una ordre de protecció policial dictaminada pel jutjat de guàrdia. Des del mes de gener de 2023, ja han estat 15 les detencions efectuades per part de la Policia Local d’Alzira per violència de gènere.

Des de l’Ajuntament es vol agrair l’actuació del veïnat que, com en altres ocasions han facilitat la tasca dels agents per a portar a terme la detenció.