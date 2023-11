La Policia Local d’Alzira impedeix un robatori i deté a l’autor

La passada matinada, dos patrulles de la Policia Local d’Alzira han portat a terme una actuació policial per a impedir un robatori a la barriada d’Anna Sanchis.

En la matinada de hui dijous, els agents han detingut per presumpte delicte de robatori amb força a un home de vint anys a l’interior d’un habitatge.

Un veí del anomenat habitatge, va requerir la presencia de la Policia Local, després d’escoltar sorolls sospitosos. Els agents es van personar ràpidament en una casa de la barriada d’Anna Sanchis.

Malgrat estar aparentment tancada els agents van accedir escalant la tanca i es van trobar amb una porta forçada. En entrar observen tot regirat i localitzen al subjecte amb la llanterna del telèfon mòbil encesa. Immediatament es va procedir a la seua detenció. Després del preceptiu reconeixement mèdic va ser presentat en l’Oficina de Denúncies per a la seua posterior posada a disposició judicial.

Des de l’Ajuntament es vol agrair l’actuació del veïnat. Que, com en altres ocasions han facilitat la tasca dels agents per a portar a terme la detenció. “Vull agraïr la rapidesa d’este veí, perquè per a la Policia la prevenció és fonamental. Les telefonades de la ciutadania afavorixen que es puga detindre ràpidament als delinqüents i eviten que este delicte es repetisca en altres cases” ha explicat la regidora de Seguretat, Gemma Alós.