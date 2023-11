La Policia Local d’Alzira multa a quasi 100 patinets elèctrics

La setmana passada es van confiscar tres vehicles de mobilitat personal

La Policia Local d’Alzira fa un balanç anual dem de vora 100 patinets elèctrics multats en el que va de 2023.

Enguany s’han denunciat a 94 usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), coneguts habitualment com a patinets elèctrics. Si continua la tendència actual, és molt probable que se supere el centenar de casos abans de final d’any.

Només durant la setmana passada, ja es van confiscar tres patinets. Un per alcoholèmia positiva en donar-li l’alt per circular per la vorera. Els altres dos per tindre característiques incompatibles per a ser VMP. Per la qual cosa també poden enfrontar-se a un delicte contra la seguretat viària en el cas de no tindre permís de conduir.Ç

Les infraccions, denunciades conforme al Reglament General de Circulació

són d'allò més variades. A més de les habituals com són, circular per voreres o no obeir els senyals o semàfors, també són freqüents transportar a més d'una persona, l'ús del mòbil, l'ús d'auriculars, i fins i tot conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues.

També es denuncia per conduir sense tindre l’edat reglamentària de 14 anys complits, conforme a l’ordenança municipal. La quantia de les multes oscil·la entre 80 i 500 euros, fins i tot de 1.000 euros en cas d’alcoholèmia o drogues.

La Regidor de Seguretat, Gemma Alós ha manifestat que ” l’objectiu de les multes sempre és corregir estes actituds incíviques. No podem passar per alt que estos vehicles a més de ser potencialment perillosos per als vianants i els seus usuaris són especialment vulnerables en els accidents amb altres vehicles. Els patinets estan cada vegada més presents als nostres carrers i per això és més necessari i obligatori complir les normes i anar amb molt de compte amb la resta de vianants”.