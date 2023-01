El departament de la Policia Local de Benifaió està duent a terme uns tallers de defensa personal per als alumnes de secundària i batxillerat. Aquests tallers, que van començar a impartir-se el mes de desembre, es componen de dues parts, una teòrica amb informació i consells de com defensar-se davant possibles agressions i a més de la possibilitat de conéixer de primera mà els mecanismes que utilitzen els agressors.

La part pràctica té com a objectiu oferir als alumnes unes tècniques de defensa personal. A més, els tallers pretenen conscienciar als participants que en cas de ser testimonis d’una agressió no s’han de mantindre al marge i s’ha de col·laborar per a evitar aquestes agressions.

Aquesta setmana han participat 33 alumnes de l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió. S’ha establit un calendari per a oferir aquest taller, a càrrec d’agents de la policia local de Benifaió, de manera assídua en els pròxims mesos.

També s’oferiran aquests tallers pròximament als veïns i veïnes del municipi.