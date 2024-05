L’Ajuntament aposta per un servei més pròxim, que estiga al costat de la ciutadania i més sostenible.

L’Ajuntament de Catarroja continua renovant la flota de vehicles de la Policia Local amb un vehicle elèctric i tres vehicles híbrids amb l’objectiu d’oferir als veïns i veïnes un servei més innovador. Pròxim a la ciutadania i alhora sostenible.

“Apostem per dotar de mitjans tècnics i humans a les i els agents per a garantir la seguretat de la nostra ciutadania”. Assenyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent. Que incideix en que ‘es tracta d’una aposta molt importat per la renovació del parc de vehicles”.

Concretament, es tracta de quatre vehicles amb característiques tècniques que faciliten el treball de les i els agents. Que a més comptem amb complements necessaris per a oferir una millor i més completa prestació del servei com ara, botiquí de primers auxilis, extintors, senyal panell LED, entre altres aspectes imprescindibles.

El vehicle elèctric es destinarà al reforç de la Unitat de Medi Ambient de la Policia Local. Que fa tasques especialment dirigides a la vigilància i protecció de les zones d’horta i de l’entorn natural del Port de Catarroja, una zona molt important i identitària de la ciutat.

Aquesta és una de les mesures que s’han impulsat per part de l’Ajuntament de Catarroja per a reforçar de manera humana i tècnica el treball dels agents de la Policia Local amb la finalitat de millorar l’atenció, el servei i la seguretat de la ciutadania.

Conjuntament amb aquesta iniciativa destaquen de manera recent altres reforços com les incorporacions de huit nous agents a la plantilla de la Policia Local. Així com el suport a la Unitat de Medi Ambient o la recuperació de la Policia de Proximitat.

A més, de manera recent també s’han dut a terme mesures com la instal·lació de camàrea de control i regulació del trànsit en la zona del polígon industrial, el Port de Catarroja i Villa Carmen. Una novetat tecnològica per a reforçar els serveis de seguretat dels carrers del municipi. Així mateix, també es modernitzarà el programa informàtic que s’utilitza per a la gestió policial amb l’objectiu d’agilitzar el treball.