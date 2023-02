El consistori ha adquirit 4 dispositius TASER Husha TX200P per a ús dels agents

El cos policial de Massamagrell va ampliar el passat 1 de febrer les seues competències quant a Seguretat Ciutadana. Mitjançant la realització del Curs de Dispositius Elèctrics de Control i Defenses Elèctriques.

L’Ajuntament de Massamagrell va adquirir quatre dispositius TASER Husha TX200P per a ús dels agents. En aquest curs els ha format i capacitat per a poder usar-los eficaç i eficientment. Aprofundint l’origen i els tipus d’armes d’electroxoc, així com els efectes que produeix l’electricitat en el cos humà.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, explica que “és necessari proveir de teoria i pràctica bàsica a la Policia Local. Per a un ús segur i efectiu dels Dispositius Elèctrics de Control”.

“L’objectiu d’aquest curs de formació dirigit als nostres professionals és augmentar la seguretat del patrullatge i de les intervencions mitjançant l’ús d’armes no letals”, afig el regidor Seguretat Ciutadana, Edmundo Boria.

Massamagrell, al costat d’altres municipis de la Comunitat Valenciana, se suma així a la posada en coneixement i a l’ús d’aquestes armes de defensa policial que, pel que sembla, comencen a adquirir rellevància dins de les forces i cossos de seguretat.