La Policia Local de Sueca incrementa el nombre d’intervencions de proximitat a la ciutadania

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament el balanç de la gestió que ha realitzat la Policia Local durant el mes de juliol. En total, i sense haver finalitzat encara el mes, s’han comptabilitzat 773 intervencions, un 25% més que l’any 2022. La majoria d’elles, de col·laboració i ajuda a la ciutadania, de seguretat pública i també relacionades amb la cura d’animals. “Es tracta d’actuacions habituals en una policia de proximitat a la ciutadania. Cada vegada més especialitzada i amb una major i millor formació”, ha assenyalat la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito.

Intervencions realitzades que més destaquen

Entre les intervencions realitzades, destaquen: 81 serveis d’auxili als ciutadans a través del telèfon d’emergències 112. 58 actuacions per pertorbació de l’ordre públic. 56 intervencions d’ajuda o col·laboració per a la protecció d’animals. 44 serveis d’ajuda humanitària a la ciutadania. 19 intervencions per accidents de trànsit. En els quals s’ha auxiliat a les víctimes o investigat l’autoria; 15 atestats per delictes contra la Seguretat Viària. Esclarits, i altres delictes investigats; 16 infraccions detectades per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Retirant de la circulació la perillositat i evitant accidents. 11 intervencions, inicialment catalogades de violència de gènere o domèstica. Per a la seua investigació; i 28 infraccions de la Prefectura Provincial de Trànsit per falta de segur i ITV; entre altres.

Pel que fa a l’operatiu policial especial previst per a les passades eleccions generals del diumenge. Els agents de la Policia Local van realitzar més de 50 intervencions de diferent índole, principalment de col·laboració a la ciutadania. “El treball es va desenvolupar sota la direcció de l’equip municipal encarregat de la gestió del procés electoral, desenvolupant-se sense incidents rellevants i facilitant el dret al vot a tota la ciutadania de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. La nostra Policia ha demostrat, una vegada més, la seua gran capacitat de treball i de prestació de servei públic per a facilitar i millorar el dia a dia de la població”, ha explicat Noelia Benedito.