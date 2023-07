Amb l’objectiu de continuar millorant la seguretat en tot el terme municipal, la Policia Local de Torrent ha participat en una formació sobre l’ús de les noves càmeres de vigilància i prevenció contra incendis instal·lades en les zones boscoses i algunes urbanitzacions del municipi

Amb aquesta nova formació, els agents poden detectar qualsevol incidència amb major rapidesa i coordinar, així, un dispositiu d’urgència que actue amb la major celeritat possible.

A més d’este entramat de vigilància controlat per la Policia Local, es disposa del pioner sistema SIDEINFO, amb més de 24 canons repartits per l’àrea del Vedat, que llancen aigua per a mantindré la vegetació fresca davant les altes temperatures

l‘alcaldessa Amparo Folgado, també ha volgut donar les gràcies als i les agents del cos policial “pel seu incansable esforç i total dedicació al servei de la ciutadania