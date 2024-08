Es van realitzar 190 proves en total, resultant 16 positius en alcohol i 12 positius en drogues

Els controls preventius es van realitzar en la setmana del 19 al 25 d’agost en diversos punts del municipi

La Policia Local de Torrent intensifica controls de drogues i alcohol en col·laboració amb la DGT

La Policia Local de Torrent (PLT) ha intensificat els controls de drogues i alcohol en un esforç conjunt amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per a millorar la seguretat viària i reduir els accidents relacionats amb el consum d’estes substàncies.

Tolerància zero: Torrent reforça la seguretat viària amb estrictes controls de substàncies

Esta iniciativa s’alinea amb l’estratègia de “tolerància zero” cap als comportaments de risc en la carretera, identificant el consum d’alcohol i drogues com una de les principals causes de sinistres. Segons dades recents, un percentatge significatiu dels conductors morts en accidents de trànsit va donar positiu en la presència d’alcohol, drogues o psicofàrmacs.

La campanya actual de la DGT, que es duu a terme en col·laboració amb les autoritats locals, busca establir punts de control en diverses carreteres i zones urbanes, durant les hores de major risc, per a previndre que conductors sota la influència d’estes substàncies posen en perill la vida d’altres usuaris de la via. La memòria de troballes toxicològiques en víctimes d’accidents de trànsit de l’any anterior reflectix la importància d’estes mesures, evidenciant la correlació entre altes taxes d’alcoholèmia i graus severs d’intoxicació en conductors involucrats en sinistres mortals.

La campanya ressalta la necessitat de continuar amb la vigilància i el control, utilitzant tecnologies avançades per a detectar i dissuadir les conductes de risc, i així, contribuir a un entorn més segur per a tots. Amb uns objectius molt definits: Conscienciar als conductors sobre els perills de conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, reduir el nombre d’accidents causats per conductors embriacs o drogats i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública.

Les dades de la DGT assenyalen que, en 2023, quasi el 54% dels conductors morts en sinistres de trànsit havien consumit alguna substància tòxica. L’alcohol és un factor determinant en un terç dels accidents mortals de trànsit i incrementa fins a 15 vegades el risc de patir un sinistre, a més d’agreujar la mortalitat i la gravetat de les lesions en cas d’accident.

Del total de 190 proves realitzades, en el municipi, en els diferents controls instal·lats durant la setmana del 19 al 25 d’agost, han resultat:

16 denúncies per positius en alcohol, entre elles 2 per incórrer en delicte penal (superar la taxa de 0,60 md/l, pot implicar entre tres i sis mesos de presó, de sis a dotze mesos de sanció econòmica o de treballs en benefici de la comunitat i pèrdua de permís de conduir entre un a quatre anys) i altres 2 per la negació a realitzar la prova (que és considerat també delicte penal, i es pot castigar amb presó, entre sis mesos i un any, i la retirada del permís de conduir entre un i quatre anys). Les altres 12 denúncies es trobarien, en una taxa de 0,26 a 0,60mg/l, que podria portar amb si una sanció econòmica de fins a mil euros i la pèrdua de sis punts, igual que en els casos de reincidència.

La regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Sonia Roca, ha destacat “el Cos de la Policia Local de Torrent en sumar-se a esta campanya de la DGT, demostra el seu compromís amb la seguretat viària, la prevenció de conductes de risc i la protecció dels ciutadans del municipi. La PLT continua així reforçant la seua presència i capacitat d’actuació, amb l’objectiu que no busca només la sanció sinó també la conscienciació i l’educació en valors de responsabilitat i respecte en la via pública”.

“Estem fermament convençuts que estes mesures ajudaran a evitar accidents de trànsit als nostres carrers, a crear consciència sobre la importància de conduir sobri i garantir la seguretat de tots els ciutadans, perquè està demostrat que conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues és un dels principals factors en accidents amb víctimes mortals o ferits greus, juntament amb la velocitat i les distraccions. No ens cansarem de recordar als ciutadans, que l’única taxa segura d’alcohol al volant és 0,0%”, ha emfatitzat la regidora.