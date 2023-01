L’any passat, la Policia Local va intervindre en 509 conflictes veïnals i va aconseguir un acord en el 87,5 % dels casos. Cano ha incidit que “molts dels conflictes de convivència en els nostres barris poden solucionar-se a través de la mediació.

La mediació és un dels instruments més eficaços amb què compta la Policia Local de València”. Ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. Qui ha facilitat el balanç de l’últim exercici del Servici de Mediació, caracteritzat per “l’elevat percentatge de resolució satisfactòria per a les parts”

Jaime García, Agent de Policia Local de València destaca la mediació com una de les ferramentes que es posa en pràctica amb dos objectius clars, la conciliació i evitar un possible judici.

El regidor, Aaron Cano assegura que, “és primordial que els conflictes es resolguen. Perquè, quan estos es prolonguen en el temps, poden arribar a generar una frustració comprensible en la ciutadania”. Per tipologies, el soroll està darrere del 49,4 % de les mediacions. Seguit dels problemes per animals i mascotes, molèsties per obres, conflictes de salubritat i higiene i ús de l’espai públic.

Els responsables d’este servici municipal impartiran una conferència demà divendres, dia 20, a la Ciutat de la Justícia, en el marc del Dia Europeu per a la Mediació.