La Policia Local de València signa un conveni amb CERMI

La Policia Local signa un conveni amb CERMI per a formar els agents en l’atenció a persones amb diversitat funcional

Aarón Cano: “La Policia Local ha de saber com actuar en casos d’emergència per a garantir els drets de les persones amb discapacitat”

La Policia Local de València ha signat un conveni amb el Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana, CERMI, per a formar els agents en l’atenció a les persones amb discapacitat. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha destacat que este acord permetrà dotar els policies locals de València de totes les eines per a gestionar les diferents situacions en les quals puga resultar involucrada alguna persona amb discapacitat i aconseguir que totes les actuacions siguen eficaces i respectuoses”.

“Hem signat un conveni amb el CERMI per a formar a la Policia Local en este àmbit perquè la diversitat de persones amb discapacitat és molt àmplia, i la Policia Local ha d’estar preparada per a gestionar estes situacions que normalment es donen en casos d’emergències i en situacions extremadament crítiques”, ha manifestat Cano.

L’edil ha destacat la importància que la plantilla de la Policia Local conega com tractar i quines són les necessitats específiques d’estes persones, tant en situacions de seguretat ciutadana com d’emergències i casos d’accidents, o a l’hora d’entrar en domicilis per incendis en el cas dels bombers. “Estem parlant d’una panòplia important de situacions davant les quals els Cossos i Forces de Seguretat han de saber com treballar, atés que es tracta de persones amb una alta vulnerabilitat”, ha explicat.

El conveni se signarà en primer lloc amb la Policia Local i, posteriorment, amb Bombers. El document destaca que, tot i ser significatius els progressos que s’han realitzat en este sentit, encara “continuen existint desigualtats en perjudici de determinats col·lectius, sent un d’ells el de les persones amb discapacitat”. Per això, des de la Policia Local es considera “fonamental” que els integrants de la plantilla compten amb una adequada formació i amb protocols per a eliminar obstacles, garantir els drets i llibertats de les persones amb discapacitat i aconseguir així la seua efectiva inclusió en la societat.

L’aprovació del conveni amb el CERMI es traslladarà a la Junta de Govern per a afavorir que “no es produïsquen comportaments que atempten contra la dignitat i els drets fonamentals que puguen derivar en situacions de discriminació o en incidents i delictes de disfòbia cap a les persones amb discapacitat”, ha conclòs el regidor.