La Policia Local de València tornarà a desfilar demà en la marxa de l’Orgull LGTBI+ per donar suport a la diversitat i la tolerància

Protecció Ciutadana promou un grup de treball amb altres policies europees per frenar els discursos d’odi

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Protecció Ciutadana, ha promogut la creació d’un grup de treball amb altres policies europees per frenar els discursos d’odi i treballa en un altre projecte europeu contra la desinformació i amenaces híbrides com els ciberatacs. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat que en 2016 la Policia Local de València es va convertir en una de les primeres policies locals del món a promoure formació específica en delictes d’odi entre la plantilla, que ja hi han rebut 376 agents. La regidoria participarà demà, un any més, en la marxa de l’Orgull LGTBI+, amb un autobús en què expressarà tot el seu suport a les víctimes de delictes d’odi.

“Davant l’odi, denuncia” és el missatge que la Policia Local de València ha tornat a retolar en l’autobús amb el qual participa en les marxes de l’Orgull des de l’any 2016. Per al responsable de l’Àrea de Protecció Ciutadana, la lluita contra els delictes d’odi “és una de les prioritats de la regidoria, és primordial perquè atempta contra la nostra democràcia, contra drets i llibertats fonamentals, contra les nostres societats que són diverses i plurals”.

Cano ha remarcat que “és imprescindible que continuem eixint cada any en la marxa de l’Orgull. Enviem un missatge important a totes les persones d’esta ciutat: Denuncia, estem amb tu, no calles, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat estem per protegir-te i ajudar-te. El silenci, que és comprensible, dona oxigen a totes aquelles persones que estan tractant de dinamitar la nostra convivència i la nostra societat oberta i plural. Per això, cal enviar-los un missatge clar. Denuncia, estem amb tu”.

Per la seua part, l’inspector de la Policia Local de València i formador d’altres agents en delictes d’odi, David Garfella, ha explicat que “la Policia Local de València treballa intensament pel benestar de tots els ciutadans independentment del seu origen, raça, religió, ètnia o cultura”. Garfella, qui recentment coordinava la formació en delictes d’odi d’agents de la Policia Local d’Alacant, ha apuntat “un preocupant augment de les denúncies durant l’any passat”. “Des de la Policia Local intentem treballar la diversitat cultural, religiosa i l’orientació sexual des de l’àmbit de la proximitat, som el cos de Policia més pròxim, és el nostre ADN”, ha manifestat.

Un total de 376 agents de la Policia Local de València han rebut formació específica en delictes d’odi gràcies a l’acord amb l’Organització per a la Seguretat a Europa (OSCE), vigent des de 2016. “L’objectiu és formar tota la plantilla”, ha indicat el regidor Aarón Cano. “El discurs de l’odi ens resta, és un generador i un potenciador de violència”, ha assenyalat el titular de Protecció Ciutadana, per a qui, “quan es permet, per deixadesa o indiferència, que es propaguen determinats tipus de discurs, eixe és el preludi d’actes de terror”. L’inspector David Garfella ha remarcat que “és essencial que un policia haja rebut una formació en delictes d’odi perquè puga actuar, sàpia identificar-los, com atendre’ls adequadament”.

La Policia Local de València compta actualment amb tres projectes europeus contra els delictes d’odi: la formació de tota la plantilla a través del programa TACHLE amb l’OSCE, la creació d’un grup de treball amb altres policies europees a través del projecte CCDriver per contrarestar i consensuar protocols comuns davant dels discursos d’odi i, finalment, una xarxa per fer front a les amenaces i la desinformació que alimenten els discursos d’odi. “Hem de fer tot allò possible per lluitar contra la que és una de les principals amenaces del segle XXI”, ha destacat Aarón Cano.