A estes xarrades han anat 6.742 alumnes que han sigut sensibilitats sobre la necessitat d’utilitzar petards de manera correcta

Així mateix, també s’han inspeccionat 47 locals de venda de material pirotècnic i s’han dut a terme 24 actuacions relacionades amb la seua venda il·legal

Des que ha començat l’any, la Policia Local de València han realitzat 255 xarrades, a les quals han assistit 6.742 alumnes, per a conscienciar sobre la necessitat d’utilitzar els petards de manera correcta, així com sobre diferents tècniques per a fer-ho amb seguretat. En este sentit, la ciutat, en l’àmbit policial, està dividida en set comissaries de Proximitat on existeixen diferents unitats com les Patrulles, la Unitat de Proximitat i Convivència, UPIC, i la Policia de Proximitat o Policia de Barri.

Així mateix, també s’han inspeccionat 47 locals de venda de material pirotècnic, s’han fet 24 actuacions relacionades amb la venda il·legal o l’ús inadequat d’esta mena de material i s’han fet 24 decomisos. Des de març, les set comissaries de proximitat, que s’agrupen en la Divisió Territorial Operativa, han realitzat 20.000 intervencions, entre les quals destaquen els 900 servicis humanitaris i han dut a terme 83 mediacions expresses, que s’han resolt en la seua gran majoria (79), de manera positiva. A més, han participat en 289 regulacions de trànsit durant les mascletaes.

Pel que fa a la venda ambulant durant les falles, s’han dut a terme 122 inspeccions a llocs de venda d’aliments, en les quals s’han posat 6 denúncies. A més, s’han inspeccionat 137 llocs de venda de masses fregides, que s’han resolt amb 52 infraccions per diferents conceptes com la venda de productes no autoritzats o incomplir les condicions exigides en l’autorització municipal.

Però, el treball de les patrulles de les comissaries de proximitat durant les festes falleres no es limita als assumptes que es deriven de la festivitat. Durant estos dies, els agents han realitzat tot tipus de servicis com, per exemple, 154 inspeccions de bastides o contenidors d’obra o 993 protocols d’estacionament de vehicles, uns servicis necessaris per a reservar zones d’estacionament per a la realització d’actes, la col·locació de les carpes i monument o de les activitats que es realitzen durant els dies més importants d’estes festes.

D’altra banda, les patrulles, els UPIC i els barris atenen, a més, tots els servicis que es generen, uns servicis que creixen donada la naturalesa festiva i de carrer de les festes així com la gran afluència de visitants que venen a València estos dies. Una altra funció en la qual participen estes unitats és el control de les bicicletes i els VMP. Des que va començar la campanya, les unitats de proximitat han dut a terme 548 actuacions amb esta mena de vehicles. Estes unitats, al costat de la de Seguretat Viària, van ser les encarregades de fer els controls diaris en els punts més conflictius de la ciutat.

Cal ressaltar que la preparació de les falles per a les comissaries de proximitat comença molt abans. Al desembre s’actualitzen i comproven les dades dels responsables de les comissions falleres amb les quals es té una estreta relació. Els comandaments de les unitats es reuneixen amb els responsables de les falles per a explicar-los les actuacions que poden fer, les zones que poden ocupar o els horaris, tenint com a referència sempre en Bàndol de Falles.