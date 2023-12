La Policia Local gestionarà el parc de Seguretat Viària de Vivers

Es preveu destinar a esta funció a agents especialitzats en seguretat viària, i crear un equip encarregat d’impartir la formació al parc

A partir de hui dissabte, el parc de seguretat viària situat al Parc de Vivers (Jardins del Real), que fins ara estava gestionat per la Regidoria de Mobilitat. Passa a ser gestionat per la Policia Local de València. Este canvi ha estat possible gràcies a l’acord entre totes dues àrees. Que inclou tant la cessió de les instal·lacions com el material que té el parc.

D’esta manera, la Policia Local crearà un centre des del qual es pretén coordinar tota la formació en seguretat viària. Que actualment s’impartix en els centres escolars de la ciutat.

La formació en seguretat viària per a la població escolar arribarà enguany, segons està previst, als 210 centres educatius de la ciutat.

Tal com ha explicat l’oficial responsable de la coordinació de la seguretat viària, Antonio Esteve “la idea és oferir a les escoles la possibilitat de donar una classe teòrica. Que pot ser en el centre escolar o en el propi parc, i que després l’alumnat puga vindre als Vivers a realitzar la sessió pràctica”.

Per a això, es destinarà a esta funció a agents especialitzats en seguretat viària, i es crearà un equip encarregat d’impartir la formació al parc.

Este canvi millorarà el servici que oferim als centres educatius des de la Policia Local

En paraules de l’oficial Esteve, “este canvi millorarà el servici que oferim als centres educatius des de la Policia Local. Ja que l’alumnat podrà tindre unes classes pràctiques i lúdiques en les quals els iniciarem en una cosa tan important com és la seguretat viària”.

Cal recordar que la llei atorga a les policies locals la facultat exclusiva d’impartir formació en esta matèria en les seues respectives poblacions. Durant els pròxims mesos, es realitzaran les labors d’adequació i organització del parc se seguretat viària de Vivers.